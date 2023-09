Jornal espanhol destaca reinvenção de Marcelo no Flu: 'Talento inesgotável'

Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras chegou aos 41 pontos e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro, ficando no quarto lugar, ultrapassando Flamengo e Grêmio.

A partida foi a última do Fluminense antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Internacional. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira (27), às 21h (de Brasília), no Maracanã.