Jesus passa Romário entre os maiores artilheiros brasileiros da Champions

Gabriel Jesus estava igualado a Romário e Hulk, com 20 gols, na lista dos maiores artilheiros brasileiros na competição e, agora, se isolou nono lugar na lista [veja abaixo].

O gol de Gabriel Jesus ontem (20) saiu aos 37 minutos do primeiro tempo. Trossard recebeu pela esquerda do ataque e cruzou para o brasileiro, que dominou e soltou o pé para fazer o terceiro tento do Arsenal no triunfo por 4 a 0.

Entre os 10 primeiros colocados, ele é o único ainda em atividade que joga no futebol europeu. Neymar (1°, com 43 gols), Roberto Firmino (7°, com 23), Luiz Adriano (8°, com 22) e Hulk (10°, com 20) atuam fora do Velho Continente.

Dos 21 gols anotados por Jesus na competição, este foi o primeiro pelo Arsenal. Os outros 20 foram marcados por ele durante sua passagem pelo Manchester City.

