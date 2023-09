Grêmio x Palmeiras: horário e onde assistir ao vivo jogo do Brasileirão

Já o Alviverde vem de vitória por 1 a 0 contra o Goiás com um gol nos minutos finais da partida. O time de Abel Ferreira ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 44 pontos — 7 atrás do líder Botafogo.

No confronto do 1º turno, o Palmeiras venceu o Grêmio por 4 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Chapecó; Reinaldo, Bruno Uvini, Rodrigo Ely e Fábio; Cristaldo, Pepê, Villasanti e Nathan; Luis Suárez e João Pedro. Técnico: Renato Gaúcho.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Grêmio x Palmeiras

Data: 21 de setembro de 2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Transmissão: Premiere