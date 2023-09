Grêmio bate Palmeiras e agora os dois secam o Botafogo contra o Corinthians

O Palmeiras acordou, saiu para o jogo e quase empatou com Endrick. Os comandados por Abel se livraram da pressão inicial, neutralizaram a criação dos mandantes e passaram a controlar as ações, invertendo o domínio da partida.

Gabriel Grando protagonizou uma defesa milagrosa para manter o Tricolor em vantagem. A equipe passou a ficar recuada, apostando em contra-ataques, e ainda perdeu Rodrigo Ely no primeiro tempo, que sentiu sozinho e foi substituído por Uvini.

João Pedro, do Grêmio, disputa a bola com Endrick, do Palmeiras, em jogo do Brasileirão Imagem: Elton Silveira/Agência Estado

Endrick foi o destaque do Palmeiras no 1º tempo. Titular na vaga de Rony, a joia palmeirense foi muito acionada e comandou as jogadas junto de Veiga, enquanto Artur teve atuação apagada.

A intensidade da partida diminuiu após o intervalo. Os visitantes seguiram tendo a posse e comandando as iniciativas, mas não conseguiram concluir as jogadas na frente mesmo com as mudanças de Abel para colocar fôlego novo no time.

O Palmeiras foi para o tudo ou nada em busca do empate, que não veio mesmo com a vantagem numérica em campo e as blitzes ofensivas nos minutos derradeiros. O Alviverde correu contra o relógio em busca do empate e acertou o travessão no apagar das lizes, mas o placar não foi mais alterado.