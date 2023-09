A força de um soco: Flamengo desaba após caso Pedro e até Sampaoli admite

Há um entendimento nos bastidores que essa confusão com Pedro foi um marco dentro do clube, uma espécie de virada de chave, mas para o lado negativo. Algumas pessoas esperavam que a diretoria agisse de maneira mais firme e até contavam com a saída do treinador, o que não aconteceu. As rusgas ficaram.

Antes do empate com o Goiás, Sampaoli admitiu que os repetidos casos de violência afetam o time. Ele nem tentou esconder o ambiente complicado dentro do clube.

São coisas que vão incomodando o trabalho do time no campo. Há um grau alto de agressividade, contaminação, exigência. O time tem que jogar pensando no futebol, sem apuros, sem nervosismos. Se não, não aparece a criatividade, mas sim os problemas. Nesse caminho temos que tentar trocar para chegar a um bom fim

Sampaoli

Os números

Sampaoli estreou no Flamengo em 19 de abril e fez 38 jogos até o presente momento.