Fla agoniza sem Arrascaeta e vive espera por respostas positivas para final

Desde a lesão do uruguaio, o Fla tem uma vitória, um empate e duas derrotas. O número de gols marcados também caiu, assim como chances criadas.

Com o meia, o Rubro-Negro soma 38 jogos, 23 vitórias, oito empates e sete derrotas na temporada. Ele marcou oito gols e deu 12 assistências.

O time sente a falta do Arrascaeta, sem dúvidas. Amanhã (hoje) vamos avaliar como ele está e como pode chegar à final, quanto tempo (poderia jogar). Estamos sempre esperando que um jogador deste perfil e com esta capacidade esteja no jogo

Sampaoli

Vai jogar?

Arrascaeta segue em tratamento intensivo para jogar a segunda partida da final da Copa do Brasil no domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi.