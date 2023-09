Palmeiras tem Veiga titular e Endrick na vaga de Rony contra o Grêmio

O Palmeiras tem novidades no time titular para enfrentar o Grêmio hoje, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Brasileirão.

O Alviverde vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Endrick.

O Grêmio foi definido com: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Natan; Cristaldo, Suárez e JP Galvão. Renato Gaúcho colocou Bruno Alves no lugar do suspenso Kannemann e promoveu a volta de João Pedro à lateral.