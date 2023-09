Damac x Al-Hilal: onde assistir ao jogo do time de Neymar no Saudita

O Damac ainda busca sua primeira vitória no campeonato. Com 3 pontos e vindo de duas derrotas consecutivas, a equipe da cidade de Abha está na zona de rebaixamento.

Classificação e jogos Saudita

Neymar ainda está atrás do seu primeiro gol com a camisa do Al-Hilal. O brasileiro estreou no Campeonato Saudita na última sexta-feira, diante do Al-Riyadh, quando deu uma assistência e participou de outros três gols. O camisa 10 também fez uma partida como titular, diante do Navbahor, e teve atuação apagada no empate por 1 a 1.

Damac x Al-Hilal

Data: 21 de setembro de 2023, às 12h (de Brasília)

Local: Estádio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, Arábia Saudita

Transmissão: Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube)