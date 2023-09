"Street FLAigther: criador diz como sátira de brigas no Flamengo viralizou

Em meio a todo o clima de tensão que cerca o Flamengo, há quem utilize o bom humor e a criatividade para fazer sucesso na internet. Esse é o caso de Matheus Lima Soares, ou apenas Lima, que com apenas 17 anos fez uma sátira em vídeo com as recorrentes brigas do Rubro-Negro inspirada no game "Street Fighter", uma febre na década de 90.

Flamenguista e morador de Brasília (DF), ele aponta a pancadaria no shopping entre o vice de futebol, Marcos Braz, e o entregador Leandro Campos, na última terça-feira (19), como o "ápice" para ele criar a brincadeira batizada de "Street FLAighter", que viralizou e virou febre nas redes sociais e nos grupos de Whatsapp ontem (20).

"Vi o contexto da crise que hoje há no Flamengo e aquela briga do Marcos Braz foi o ápice para que pudesse fazer essa sátira. Eu peguei um repertório que acreditei que seria legal, o Street Fighter com a crise do Flamengo, com diversas ocorrências de agressão na temporada, mas não esperava que fosse ter uma repercussão tão grande. Talvez no Twitter, que foi para onde criei, mas nunca do jeito que foi", disse ao UOL.