Pet friendly e rede para descanso: Trabalhamos no coworking do Allianz

"Para a gente, essa questão da inclusão é muito forte, de verdade. Então pensamos nas pessoas que têm pet e que gostariam de vir trabalhar no coworking. Nós temos um espaço aberto enorme, temos essa cultura de ser leve, de ser uma comunidade divertida, então fez todo sentido", citou Claudio Macedo.

O coworking do Allianz Parque é pet friendly Imagem: UOL/Stefanie Ramos

Pacote 'Matchday'

O coworking criou um pacote especial pensando nos dias de jogos e shows que acontecem no estádio. Ao escolher essa opção, você tem direito a duas diárias no espaço, além de poder deixar suas coisas — com as quais não poderia entrar no Allianz — em um armário para o dia seguinte.

"Toda a equipe está sempre aí pensando em como aumentar a utilização, principalmente do day use, das pessoas que têm rotatividade. O estádio tem a vantagem dos eventos que ele promove [jogos e shows]. Então, como a gente usa essa força? Eu não posso, por exemplo, vender ingresso, mas posso dar uma comodidade, porque a gente sabe que no dia de jogo ou show é difícil chegar, o trânsito fica ruim", citou Macedo.

"A pessoa pode vir, trabalhar o dia inteiro, guardar suas coisas no armário, e sair do lado da catraca do estádio. Se quiser, após o jogo/show, pode buscar as coisas e ir embora, ou pode voltar no dia seguinte e trabalhar o dia inteiro do espaço. Então, é uma comodidade muito legal que só um estádio pode proporcionar. E a gente aproveita isso para poder ativar comercialmente o coworking", completou.