Athletico supera lesão de Vitor Roque, bate Inter no fim e tira o Fla do G6

O Athletico-PR marcou no fim, venceu o Inter por 2 a 1 na Ligga Arena e tirou o Flamengo do G6 do Campeonato Brasileiro.

Erick e Alex Santana marcaram os gols do time da casa. De Pena fez para o Colorado.

O Furacão chegou aos 40 pontos e desbancou o Fla no saldo de gols. As equipes empatam na pontuação e no número de vitórias, mas o Athletico leva a melhor no critério de desempate seguinte por 10 a 6.