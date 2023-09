Abel abandona jogo do Palmeiras antes do fim: 'Isso é roubar'

Abel Ferreira se revoltou com a arbitragem na derrota do Palmeiras para o Grêmio nesta quinta-feira (21), em jogo da 24ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Abel Ferreira disse que o árbitro prejudicou o Palmeiras e fez gestos com a mão insinuando um "roubo", nos acréscimos do segundo tempo.