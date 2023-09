Votoraty: 1º trabalho de Diniz teve 'comida de rabo', títulos e fim apático

O time de Votorantim vencia por 1 a 0 até o 2° tempo, quando teve dois expulsos: Rodolfo e Paulo Krauss. A equipe visitante, por outro lado, perdeu Jailson, que também levou vermelho, por volta dos 40 minutos.

Um ataque que deixou Martinho na cara do gol poderia selar a vitória do Votoraty, mas o final não foi tão feliz assim. O meia desperdiçou a chance e, para piorar, viu a Inter de Limeira empatar na jogada seguinte.

O lance revoltou Diniz, que não escondeu sua frustração com uma de suas principais apostas ainda nos vestiários após a partida em questão. No dia seguinte, no entanto, o técnico demonstrou que o lado humano superava falhas técnicas.

No vestiário, estava todo mundo chateado. Tenho a imagem até hoje: eu, triste, no chuveiro. Aí, o Diniz chega no vestiário e me dá uma comida de rabo daquelas na frente de todo mundo. Tive que engolir o choro. Ele falou: 'perdemos o jogo por culpa sua, era para você ter matado o jogo, o time relaxou porque achou que você ia fazer o gol'. Foi merecido. No outro dia, ele me chamou de canto e falou: 'parabéns, jogou pra c..., é isso que quero de você'. Aí ele me pegou e a semana inteira falava: 'Martinho, vem cá. Dez bolas para você cara a cara com o goleiro: se não fizer dez gols seguidos, você são sai daqui ' Raphael Martinho

"Goleiro como jogador de linha"

Renato Godói, goleiro do Votoraty, com o título de campeão da Série A3 Imagem: Acervo pessoal

Outro comandado por Diniz foi Renato Godói, primeiro goleiro utilizado pelo técnico. Ele chegou ao Votoraty também por indicação em 2009 e precisou se adequar aos hábitos "diferentes" do novo comandante.