Vice do Fla é convocado ao Conselho de Ética da Câmara-RJ por briga e falta

O vice-presidente de futebol do Flamengo se envolveu em uma briga com um torcedor rubro-negro no BarraShopping no mesmo horário em que acontecia a sessão na Câmara.

Marcos Braz terá que dar explicações no Conselho de Ética no próximo dia 26.

Além de ouvi-lo sobre a briga, precisamos que ele explique por que deu a presença na sessão se estava num shopping a 30 quilômetros da Cinelândia [local onde fica a Câmara]. Isso precisa ser esclarecido também

Vereadora Teresa Bergher, criadora e vice-presidente do Conselho de Ética da Câmara

Braz será multado em R$ 573

Marcos Braz também será multado pela Câmara dos Vereadores em R$ 573,90, de seu salário mensal, por ter faltado à sessão de ontem (19).

Em nota, o órgão explicou que "um pré-registro pode ser feito virtualmente entre 13h e 16h". Ou seja, Braz marcou que estaria na sessão de maneira remota, sem precisar ir até o local.