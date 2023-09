Três motivos para acreditar na vitória do Flamengo e três para desconfiar

Vontade de mudar. O elenco rubro-negro tenta mudar a atual situação e a vitória pode ser importante para o ânimo visando o segundo jogo da final da Copa do Brasil, domingo, contra o São Paulo. A equipe da Gávea precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para levar o título.

Classificação e jogos Brasileirão

Bom visitante. No Brasileiro, o Flamengo é o melhor visitante. Foram 20 pontos conquistados até aqui, em 12 jogos — 12 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. O aproveitamento é de 55.56%.

Motivos para desconfiar

Crise. O Flamengo atravessa uma grave crise dentro e fora de campo. Em meio ao momento ruim, o vice-presidente de futebol Marcos Braz se envolveu em um episódio de agressão em um shopping no Rio de Janeiro.

Foco no domingo. O elenco está com o foco no segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no Morumbi. O time precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para ser campeão.

Desfalques. O Rubro-Negro terá ausências para o duelo de hoje. Léo Pereira e Pulgar são as baixas de última hora. Arrascaeta e Luiz Araújo seguem fora por lesão, assim como Filipe Luís, Allan e Varela.