Transmissão Goiás x Flamengo ao vivo: veja onde assistir

O time da casa enfrenta um período de quatro jogos sem vitória, incluindo três empates e uma derrota nas últimas rodadas. Maguinho, Lucas Halter e Guilherme Marques estão de volta ao elenco, enquanto o volante Raphael Guzzo não poderá jogar devido à sua expulsão na rodada anterior.

Por outro lado, os visitantes chegam pressionados após uma derrota no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, buscando recobrar a confiança antes da partida decisiva no Morumbi. O Flamengo enfrentará nove desfalques, com suspensões e lesões afetando o elenco.