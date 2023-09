'Street FLAighter': Briga de dirigente do Fla inspira paródia de game; veja

O vídeo foi publicado no dia seguinte à briga envolvendo Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, com um torcedor. O dirigente rubro-negro e o entregador Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior compareceram ao 16ª DP (Barra da Tijuca) para prestar depoimento após o atrito no Barra Shopping.

O 'Street FLAighter' lembra outros episódios de agressão que marcaram a temporada do Flamengo. O ex-preparador físico Pablo Fernández e os jogadores Pedro, Gerson e Varela aparecem como "personagens" no vídeo. O atacante Gabriel Barbosa e o técnico Jorge Sampaoli também são lembrados.

A animação une elementos audiovisuais do jogo clássico com personalidades do Flamengo de 2023. Em cerca de 7 horas, o vídeo alcançou 416 mil visualizações no X (antigo Twitter).

A briga de Marcos Braz

Um vídeo publicado na internet mostra o momento da briga entre o vice-presidente e o torcedor. O dirigente é auxiliado por um outro homem que chuta uma pessoa caída. As imagens foram publicadas pelo jornalista Venê Casagrande.