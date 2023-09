Sósia de Gabigol é assaltado no Rio: 'Fiz a pose da comemoração para ele'

A equipe faria uma gravação com Jefferson. Eles chegaram a gravar as primeiras cenas e depois fariam uma segunda na rua.

O grupo, que estava em três carros, porém, foi abordado pelos assaltantes na altura da comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte (RJ).

Gabigol da Torcida relatou que eles viveram momentos de tensão, já que o carro que os assaltantes tentavam levar não ligava por conta do segredo instalado no veículo.

O sósia revelou que chegou a fazer a tradicional pose de Gabigol mostrando os muques numa tentativa de acalmar os bandidos, mas foi em vão e um dos assaltantes deu um tiro para o alto.

Eles já desceram mandando sair do carro, apontando a pistola, as meninas que estavam no carro e que trabalham na empresa ficaram nervosas, começaram a gritar... E nisso o dono do carro saiu, só que ele estava com o segredo do carro no bolso. Eu ainda gritei para o assaltante e falei para não fazer isso, ainda fiz a pose do Gabigol para ele, ele ficou olhando e falei: 'coé, mané. É Flamengo, pô. Mengão! A gente vai gravar'. E nisso ele viu que o carro não estava ligando por conta do segredo, começou a xingar e deu um disparo. Depois eles pegaram as mochilas que estavam no carro e foram embora

Gabigol da Torcida, sósia de Gabigol

Polícia age rápido e recupera pertences

Uma viatura da Polícia Militar, porém, agiu rápido e conseguiu alcançar os assaltantes, prendendo o motorista. Seu comparsa, no entanto, fugiu. Gabigol da Torcida prestou depoimento na sequência na delegacia.