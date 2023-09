São Paulo x Fortaleza: onde assistir e horário do jogo do Brasileiro

Os dois times estão separados por sete pontos na tabela. O Fortaleza abre a rodada em 8º com 35 pontos, enquanto o São Paulo é o 13º com 28.

Classificação e jogos Brasileirão

O São Paulo busca uma retomada no Brasileirão. O Tricolor não vence no torneio nacional há sete partidas; a última vitória foi na 15ª rodada no clássico diante do Santos.

Já o Fortaleza quer voltar a vencer fora de casa para se aproximar do G-6. O time de Vojvoda vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos, sendo que a derrota se deu para o Fluminense fora de casa..

O técnico Dorival Jr deve poupar titulares pensando na final da Copa do Brasil. A tendência é de time completamente reserva.

São Paulo x Fortaleza -- 24ª rodada do Brasileirão

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e hora: 20 de setembro de 2023, às 21h30

Transmissão: Globo e Premiere