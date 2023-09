São Paulo: Morumbi tem cerca de 20 shows previstos para os próximos 2 anos

O time já utilizou o Allianz Parque, do Palmeiras, nesta temporada, e a Neo Química Arena, do Corinthians, não é cogitada. Outros locais seriam Canindé e Arena Barueri, mas o São Paulo garante não ter um plano B no momento.

O clube também não pretende divulgar quanto vai receber pelo aluguel do estádio para shows, mas sabe que financeiramente isso ajudará bastante.

Só para se ter uma ideia, quando recebeu o show do Coldplay, o São Paulo faturou R$ 6 milhões só com o aluguel, sem contar uma participação na venda de comidas e bebidas.

Para além do aumento nas receitas, outro fator que pesa é que ter o Morumbi nos circuitos internacionais dos grandes shows agrega um capital intangível de imagem.

