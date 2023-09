Três motivos para acreditar na vitória do São Paulo e dois para desconfiar

Fator casa. São sete vitórias nos 11 jogos como mandante do São Paulo nesta edição do Campeonato Brasileiro, aproveitamento que alcança quase 70% dos pontos disputados em seu campo.

Classificação e jogos Brasileirão

Chance de ouro para reservas. O duelo serve para alguns jogadores tentarem criar a "dor de cabeça boa" para Dorival, que deve poupar suas principais estrelas. Nomes de peso, como Pato e James Rodríguez, devem atuar como titulares — e usarem a noite como uma verdadeira decisão.

Motivos para desconfiar

Peso do jogo. O São Paulo concentra todas as suas fichas na final deste domingo contra o Flamengo e, portanto, não trata o confronto de hoje como prioridade da temporada.

Situação do Fortaleza. A equipe de Juan Pablo Vojvoda venceu seis dos últimos sete compromissos que fez no ano e deve usar força máxima dentro do Morumbi.

