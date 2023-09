Por que São Paulo x Fortaleza pode gerar 'dor de cabeça boa' a Dorival?

O colombiano atuou cinco vezes com a camisa Tricolor desde o fim de julho, quando assinou contrato — duas como titular e três como reserva. Na última delas, ele até deu a assistência para Arboleda levar a disputa com a LDU para os pênaltis, mas desperdiçou sua cobrança e saiu como um dos "vilões" da eliminatção da Sul-Americana.

A situação de Pato é ainda menos empolgante. O atacante acertou seu retorno ao clube entre maio e junho e fez nove jogos com Dorival: apenas um deles entre os 11 iniciais. Ele chegou a ser cortado do banco de reservas no último domingo, quando o São Paulo bateu o Flamengo no Maracanã.

O duelo de hoje, portanto, é fundamental para a dupla ganhar uma "sobrevida" e mostrar que é útil para o técnico já na decisão deste fim de semana.

Outros nomes podem gerar a "dor de cabeça boa" a Dorival, como Luan e Jhegson Méndez. Os volantes brigam por uma vaga ao lado de Gabriel Neves na noite de hoje e podem despontar como uma opção a Alisson — o camisa 25 sentiu dores na decisão do domingo, mas não deve preocupar para o duelo do título.

Por fim, Diego Costa também deve ser acionado. O jogador, que chegou a atuar como capitão do São Paulo, é substituto imediato para Arboleda, mas o equatoriano — que chegou a assustar na semana passada com dores — não deve ser problema para Dorival Júnior nos próximos dias.

Veja o provável São Paulo para encarar o Fortaleza

Jandrei; Nathan Mendes, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luan (Jhegson Méndez), Gabriel Neves e James Rodríguez; Michel Araujo, Juan e Alexandre Pato