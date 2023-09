Santos descarta técnico estrangeiro e coloca limite de tempo para definição

Segundo apurou o UOL, a cúpula santista trabalha com apenas um nome, ainda mantido em sigilo, para substituir o técnico Diego Aguirre. O Peixe trabalha com uma oportunidade "certeira" e, mesmo reconhecendo a dificuldade no negócio, está otimista.

A definição ocorrerá até o final da semana. Apesar da vitória sobre o Bahia ter tranquilizado os cartolas do Santos, a dreção quer anunciar o quanto antes o novo treinador para aproveitar o período sem jogos. Serão 12 dias livres.

Marcelo Fernandes é visto como um plano B no Santos. Caso a negociação pelo novo treinador dê errado, o interino deve voltar a ser acionado.

O Santos volta a campo apenas no dia 1 de outubro, contra o Vasco, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe está em 17ª na tabela, com 24 pontos.

