Sampaoli faz cinco meses de Fla com organização em falta e crise de sobra

Sampaoli constantemente nas entrevistas coletivas demonstra certa insatisfação com o nível do time, independentemente do resultado.

O argentino parece longe do ideal faltando três meses para o fim da temporada e quatro dias para o segundo jogo da final da Copa do Brasil.

Nesse período, viveu um relacionamento distante com praticamente todos do clube, especialmente com os jogadores, e precisou conviver com problemas extracampo como brigas com preparador e jogador, além de troca de socos entre atletas.

Começo empolgante

Quando chegou, Sampaoli disse querer educar o time a jogar do seu jeito. Antes, também já havia dito que o treinador precisava se adaptar ao elenco, não o contrário.