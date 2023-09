Sampaoli diz ter o comando do Fla: 'O que acontece fora não me interessa'

Arrascaeta: "O time sente a falta do Arrascaeta, sem dúvidas. Amanhã vamos avaliar como ele está e como pode chegar à final, quanto tempo. Estamos sempre esperando que um jogador desse perfil e com esta capacidade esteja no jogo."

Final: "Tenho esperança de que no domingo o time terá mais contundência do que hoje. Tem que criar em relação de domínio e através de situações, estou convencido que o time estará em todas as condições de ganhar. É difícil, mas estou convencido que será um grande jogo"

Jogo: "O jogo foi favorável ao Flamengo, teve o controle nos 90 minutos. Faltou um pouco de profundidade e criatividade no último terço com tanto domínio e contra um time que define muito bem. Nos últimos jogos não teve tantos gols contra. Lamentavelmente não tivemos precisão para definir"

Finalizações: "Falta muito mais valentia para poder atacar. Tomamos muitas decisões erradas. Tivemos o controle nos 90 minutos, o segundo tempo com mais chances, mas faltou convicção de resolver o jogo"