Sampaoli admite incômodo com confusões no Fla: 'Grau alto de agressividade'

"São coisas que vão incomodando o trabalho do time no campo. Há um grau alto de agressividade, contaminação, exigência. O time tem que jogar pensando no futebol, sem apuros, sem nervosismos. Se não, não aparece a criatividade, mas sim os problemas. Nesse caminho temos que tentar trocar para chegar a um bom fim."

A última confusão foi entre Marcos Braz e um torcedor em um shopping no Rio de Janeiro. Antes disso, Varela e Gerson tiveram uma briga e Pedro levou um soco do ex-preparador físico do treinador.

O Flamengo vive a turbulência no meio da disputa da final da Copa do Brasil contra o São Paulo. A equipe perdeu a ida por 1 a 0 em casa e tenta reverter o resultado no domingo, no Morumbi.

