Real Madrid x Union Berlin: onde assistir e horário do jogo da Champions

O Real Madrid busca conquistar seu 15º título no torneio. Na edição passada, os espanhóis foram eliminados na semifinal pelo atual campeão, Manchester City.

No Campeonato Espanhol, o time de Madrid está invicto com cinco vitórias em cinco jogos e ocupa a liderança do torneio.

Vini Jr é ausência na partida, pois trata de uma lesão muscular. A previsão é de que ele retorne aos gramados no início de outubro.

Já o time alemão disputa sua primeira edição de Liga dos Campeões. No Campeonato Alemão, o Union Berlin disputou quatro partidas: venceu duas e perdeu duas.

As duas equipes fazem parte do Grupo C, que ainda conta com Napoli e Braga.

Prováveis Escalações:

Real Madrid: Kepa Arrizabalaga; Carvajal , Rudiger, Alaba e Garcia; Tchouameni, Camavinga e Toni Kroos (Modric); Bellingham, Rodrygo e Joselu.