Palmeiras tem jogo hoje? Saiba que horas começa e onde assistir

A próxima partida do Palmeiras acontece amanhã (21). A equipe enfrentará o Grêmio, a partir das 21h, na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão. O jogo será transmitido na SporTV (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras é o atual segundo colocado do campeonato e tentará continuar reduzindo a distância para o líder Botafogo, que atualmente é de sete pontos. A equipe comandada por Abel Ferreira está invicta há cinco jogos no Brasileirão e vem de vitória contra o Goiás na última rodada.

O Grêmio, por sua vez, joga para tentar se manter no pelotão de frente. A equipe tem quatro pontos a menos que o Palmeiras e pode ver a distância cair para apenas um em caso de vitória. Na última rodada, o Tricolor empatou por 4 a 4 em um jogo emocionante contra o Corinthians.