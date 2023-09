Pablo vê Fla longe do nível ideal e pede futebol 'mais forte' que confusões

Siga o UOL Esporte no

Diferentemente de Jorge Sampaoli, o zagueiro Pablo alegou que as confusões extra-campo não atingem o time durante as partidas. O Flamengo empatou com o Goiás fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O empate acontece no dia seguinte à briga de Marcos Braz com um torcedor. Esse foi só mais um episódio de briga no Fla.