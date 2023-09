Mauro Cezar: 'Braz errou, tem que sair, mas há limites para o torcedor'

Mauro Cezar Pereira analisou no Fim de Papo que ninguém tem razão na briga entre Marcos Braz e um torcedor do Flamengo, que terminou na delegacia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

'Braz deveria ser afastado, mas o torcedor não tem esse direito': "Uma coisa é a agressão do Marcos Braz, ele está errado, nem era para estar ali, tinha que estar na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, tudo isso é óbvio. Ele não tem condições de continuar à frente do Flamengo, já deveria estar afastado, é mais um motivo para ele ser afastado do Flamengo, além do trabalho que não é bom nesse ano especialmente, ok. Mas a gente não pode tratar como algo normal os personagens do futebol serem interpelados na rua. O jogador não tem que ser interpelado porque foi numa festa, o técnico porque foi no restaurante, o dirigente porque foi no shopping center. O torcedor não tem esse direito, não tem esse direito".

'Não podemos tratar isso como normal': "Quer protestar? Ok, compra o ingresso, vai no estádio e protesta. Até entendo que protestar na porta do CT é Ok, vai na porta do CT, faz um protesto civilizado, sem bater em ninguém nem atacar carro de jogador, você pode protestar, mas existem regras, limites, você não pode interpelar. Quando o torcedor chega na porta de uma loja para interpelar o Marcos Braz, ele também não está certo. Quando uma torcida [organizada] emite uma nota dizendo que vai caçar os personagens do clube porque está insatisfeita, também não está certo, não podemos tratar isso como normal. O erro do Braz não anula esse erro de conduta de torcedores que se acham no direito de interpelar as pessoas. Não tem esse direito, ponto".