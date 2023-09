Jogo do Flamengo hoje: que horas começa e onde assistir?

O jogo do Flamengo hoje é contra o Goiás. A partida começa às 19h (horário de Brasília) e acontece no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

A transmissão ao vivo do jogo do Flamengo hoje estará disponível no canal pay-per-view Premiere. Além disso, para acompanhar os lances em tempo real, você pode contar com o Placar UOL.

As duas equipes vivem situações opostas na tabela. O Goiás busca manter-se longe da zona de rebaixamento, enquanto o Flamengo almeja consolidar sua posição no G4.