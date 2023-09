Goiás x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

Siga o UOL Esporte no

Siga o UOL Esporte no

Goiás e Flamengo se enfrentam hoje, às 19h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). A partida é válida pela da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assista seu time do coração pela CONMEBOL Libertadores e Sulamericana no Paramount+. Apenas 24,90/Mês. Experimente 7 Dias.

A partida será transmitida pelo canal pay-per-view Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.