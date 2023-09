Fluminense x Cruzeiro: veja onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileiro

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam hoje (20), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 21h30.

O jogo terá transmissão do Premiere e da TV Globo (para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre e Distrito Federal). O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.