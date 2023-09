Flu vence Cruzeiro com golaço 'venenoso' antes da semi da Libertadores

Gols e lances importantes

Quase!! - Aos nove minutos de jogo, Keno avançou em velocidade, ficou de frente para Rafael Cabral, deu um toque por cima e viu a zaga salvar em cima. Apesar do perigo, a chegada não valeu por conta da posição irregular do camisa 14 do Fluminense no lance no começo da jogada.

No travessão! - Keno avançou pela esquerda aos 17 minutos e deu o passe para Cano. O atacante argentino dominou com o pé direito, mas bateu de esquerda sem ela quicar e a bola explodiu no travessão.

Salvou! - Com somente um minuto de bola rolando na etapa final, Lucas Silva lançou para Mateus Vital em profundidade. O camisa 7 avançou, fez o corte em Nino, que deu um carrinho errado, e bateu cruzado. O goleiro André estava ligado no lance e salvou em cima da linha.

Por pouco! - O Fluminense aproveitou a bobeada de Matheus Jussa na entrada da área do Cruzeiro aos 17 minutos e fez a bola chegar até Lima, um pouco mais pela esquerda. Da entrada da área, ele ajeitou o corpo e chutou. A bola desviou no meio do caminho e saiu à esquerda do gol do Cruzeiro.

1 x 0 - Aos 21 minutos do segundo tempo, o Fluminense abriu o placar. Leo Fernández mandou uma bomba em cobrança de falta, a bola pegou efeito e foi no meio do gol, mas como Rafael Cabral tinha dado um passo para a esquerda, ficou sem conseguir chegar nela para evitar o gol.