Fla: Deliberativo nega pedido por gravação de reunião que terminou em briga

Antônio Alcides, presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, negou o pedido de alguns conselheiros para ter acesso à gravação da reunião que terminou em confusão, na última semana.

O que aconteceu

A oposição fez o pedido com a intenção de provar que a maioria dos conselheiros rejeitou a proposta de emenda ao estatuto que proíbe quem tem cargo eletivo fora do clube de concorrer à presidência e vice geral no Rubro-Negro.