São Paulo escala reservas para jogo contra o Fortaleza antes da final

Já o Fortaleza foi definido com: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Aexandre e Pochettino; Marinho, Lucero e Guilherme. O técnico é Juan Pablo Vojvoda

O São Paulo tem Pato no banco e o retorno de Walce aos relacionados. O zagueiro de 24 anos, que estava emprestado ao Juventude no início do ano, volta a ser opção após três anos e três cirurgias no joelho.

O técnico Dorival Jr poupou os titulares pensando na final da Copa do Brasil. O jogo de volta contra o Flamengo será no domingo (24), e o São Paulo terá em casa a vantagem por ter vencido a ida por 1 a 0, no Maracanã.

Antes da decisão, no entanto, o São Paulo busca uma retomada no Brasileirão. O Tricolor não vence no torneio nacional há sete partidas e vê a zona do rebaixamento se aproximar.

Os dois times estão separados por sete pontos na tabela. O Fortaleza aparece em 8º, com 35 pontos, enquanto o São Paulo é o 13º com 28 — a quatro pontos de distância do Santos, primeiro clube no Z4.

A partida tem início às 21h30 (de Brasília) e será transmitida pela TV Globo e pelo Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.