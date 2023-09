Do 'Real Madrid pode esperar' até a briga: Arnaldo critica comando de Braz

O jornalista Arnaldo Ribeiro afirmou no UOL News Esporte que a estrutura de poder do Flamengo ruiu na temporada 2023 e criticou o comando de futebol do vice-presidente Marcos Braz, que se envolveu numa briga com um torcedor em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

'O frágil equilíbrio do Flamengo ruiu em 2023': "Falta de comando e mistura de poder. O que a gente viu no Flamengo de 2019 para cá foi uma alternância grande de treinadores, mas o comando de futebol permanece o mesmo e os jogadores, a base do time campeão de 2019, permanecem. Saiu o líder dos jogadores, acho que ele faz falta nesse período, o Diego, que era o jogador que nessa ausência de poder conseguia conversar com todas as partes no time. Não sei se o Diego ainda estivesse no Flamengo, haveria Gerson contra o Varela, ou o preparador físico contra o Pedro, o Diego conseguia trafegar entre todas as correntes e grupos, ele conseguia dar uma coesão àquilo. Esse frágil equilíbrio ruiu em 2023, a partir da troca do comando técnico, Dorival Jr. pelo Vítor Pereira, e também a saída do Diego, isso foi se esvaindo. O Sampaoli, que é um técnico caótico por si só, assumiu em meio a isso e a direção não conseguiu mais controlar".

'Refundação do Flamengo enquanto time': "Daí, tem um episódio envolvendo o Marcos Braz, que é a ruptura entre ele e Gabigol, que é o principal personagem do Flamengo, ainda mais depois da saída de Diego. Se o vice de futebol e o principal jogador não falam a mesma língua, se o técnico já é uma figura decorativa como quase todos os outros foram, existe esse caos que nós estamos vendo, que pode permitir, por exemplo, briga no vestiário, briga no treino, briga no shopping. Por isso que eu falo em refundação do Flamengo enquanto time, clube e estrutura para a próxima temporada. Mesmo se ganhar a Copa do Brasil, o que só vai ser possível pelo talento e inspiração de um ou outro jogador, porque senso coletivo de time o Flamengo não tem mais em 2023, o Flamengo precisa de uma reformulação profunda, na base diretiva, do elenco e aí escolher um treinador que tenha o perfil para fazer isso, que não é fácil. Não é fácil mexer em grupo de jogadores vencedores, mas o Flamengo já passou da hora".