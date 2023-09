Delegacia tem pai de vice do Fla nervoso e parentes de entregador em peso

A delegacia ficou bastante cheia com a presença da imprensa, seguranças de Braz e também parentes e amigos do entregador.

O pai de Marcos Braz compareceu ao local e se mostrou furioso com o episódio: "Eles (torcedores) não têm nenhum filho. Eles não sabem o que é ser chamado de filho da p... na frente da minha neta. Quem tem filho ou filha não pode ser agredido assim".

Ele disse no saguão da delegacia que as cobranças ao dirigente no shopping foram "premeditadas" e mostrou um print de um comunicado de uma organizada com ameaças a jogadores e cartolas rubro-negros.

Já os parentes e amigos do entregador garantiam que Leandro Campos é uma pessoa "tranquila", mas "muito fanática" pelo Flamengo.

Eles também mostraram revolta e classificaram como um ato covarde as agressões de Marcos Braz e seus aliados a Leandro.

Os amigos e parentes do entregador disseram que Braz mordeu a virilha de Leandro e mostraram ao UOL uma foto com uma ferida no corpo do entregador que, supostamente, seria oriunda do ato.