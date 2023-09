Em turbulência, Corinthians junta cacos para ter titulares contra Botafogo

O Corinthians tenta contornar a turbulência e trabalha contra o relógio para ter as principais peças à disposição no jogo contra o Botafogo. A posição da equipe no Campeonato Brasileiro faz com que o duelo contra o líder ganhe novos contornos antes da semifinal da Sul-Americana.

Ameaça do Z4

A proximidade da zona de rebaixamento amplificou o alerta e tornou o jogo contra o Botafogo determinante para a situação na tabela. O clube do Parque São Jorge ainda vem de cinco jogos sem vencer e está longe de empolgar a torcida com as atuações em campo.