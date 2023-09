Rossi é novidade de Sampaoli no Flamengo; veja a escalação contra o Goiás

A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view.

O esmeraldino tem os retornos de Maguinho, Lucas Halter e Guilherme Marques, que estavam suspensos na última rodada. Raphael Guzzo fica fora após expulsão.

A grande novidade é a estreia do goleiro Rossi. Ele chegou na janela do meio do ano depois de assinar pré-contrato em janeiro e ainda não tinha tido oportunidades. Pablo também volta a aparecer no time.

O Fla tem nove desfalques para o jogo: Gabigol e Wesley, suspensos, Arrascaeta, Filipe Luís, Luiz Araújo, Allan e Varela no departamento médico, e Leo Pereira e Pulgar, que sentiram dores e não viajaram.

O time de Jorge Sampaoli joga com o foco também na final da Copa do Brasil. O Fla encara o São Paulo no domingo (24) precisando reverter o placar de 1 a 0 no Morumbi.

Veja as escalações: