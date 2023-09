Clube da luta: Flamengo vira ringue e soma episódios de agressão em 2023

Ele saiu rodeado por policiais da loja e foi direto para a delegacia. Vários torcedores fizeram coro contra o dirigente.

Flamengo e Marcos Braz foram procurados, mas não se pronunciaram sobre o episódio.

A agressão acontece às vésperas do segundo jogo da final da Copa do Brasil, no domingo. O Flamengo ainda enfrenta o Goiás hoje (20).

Braz x Gabigol

No dia 1º de julho, Marcos Braz se envolveu em discussão com Gabigol no vestiário do jogo com o Fortaleza, no Maracanã. O atacante reclamou do campo e de precisar ficar no estádio aguardando o doping.

Pessoas que estavam no local relataram uma discussão acalorada e que quase foi às vias de fato. O atacante acabou punido pelo clube depois.