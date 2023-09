Carrasco, Benedetto fala em 'ansiedade' para reencontro de Boca e Palmeiras

Ontem (19), Benedetto marcou um dos gols na vitória do Boca Juniors, por 3 a 0, contra o Central Córdoba, pela Copa da Liga da Argentina.

O gol significou o fim de um jejum de 10 jogos sem marcar do atacante argentino. O último tento havia saído no dia 16 de julho, contra o Gimnasia La Plata.

Na partida de ontem, Benedetto começou como reserva e entrou no decorrer do segundo tempo, justamente na vaga de Merentiel, atacante emprestado pelo Palmeiras ao Boca Juniors.

Atualmente, Benedetto aparece atrás de Cavani e Merentiel na corrida por uma vaga no time titular. Ele, no entanto, falou da relação de respeito com os companheiros.

Para mim, é muito importante marcar gols. Edinson [Cavani] e Miguel [Merentiel] ficaram felizes por mim e eu também fico se eles marcam. É uma competição muito bonita e depois quem decide é o treinador. Temos que acrescentar. Agradeço aos meus companheiros pela confiança que depositam em mim. Dario Benedetto

Carrasco do Palmeiras

Em 2018, Benedetto foi o nome do Boca Juniors nos duelos contra o Palmeiras na fase semifinal da Libertadores. Na Argentina, o atacante saiu do banco e marcou os dois gols da vitória por 2 a 0, no segundo tempo.