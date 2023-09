Bayern x Manchester United: onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões

Os bávaros foram até as quartas da última edição do torneio, enquanto o United não disputou a edição 2022-23. As equipes voltam a duelar na Champions após nove anos, quando o Bayern levou a melhor nas quartas na temporada 2013/14.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Bayern x Manchester United -- 1ª rodada do Grupo A da Champions

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Data e hora: 20 de setembro de 2023, às 16h

Transmissão: TNT e HBO Max