Até marmita em restaurante: Como Lucas vive o São Paulo antes da decisão

O Lucas está vivendo uma segunda lua de mel hoje no São Paulo, é onde ele queria estar, ele abriu mão de muita coisa. Muitos vão dizer: 'Ah, mas ele não teve proposta da Europa, por isso que ele não ficou na Europa'. Mais ou menos, até a página meio. O Lucas deixou de ir para o futebol do México, tinha uma proposta milionária, poderia fazer o pé de meia até o fim da carreira com a proposta do futebol mexicano. Mas ele não foi porque queria voltar para o São Paulo e fazer um contrato onde ele pudesse jogar esse fim de 2023 e a partir de 2024. O time mexicano queria ele para agora, a mesma coisa o time da MLS. Foi uma decisão do próprio Lucas com o staff dele, recusaram México, MLS e nem quiseram ouvir do futebol árabe. O Lucas disse aos empresários para assinar com o São Paulo, que o São Paulo tinha um contrato pronto para assinar, e que no ano que vem eles resolveriam. Só que neste 'ano que vem a gente resolve', o São Paulo está muito otimista que ele vá ficar com o título da Copa do Brasil, porque aí pega o cara pelo coração. André Hernan

Ele está muito emotivo, e essa emoção de ser campeão no clube onde ele nasceu, onde ele se criou, é algo que vai fazer ele repensar o futuro. Uma Libertadores como protagonista, com um São Paulo com uma saúde financeira melhor na questão de renda e premiações. O São Paulo está muito convicto que, se ele for campeão no próximo domingo, o Lucas terá uma permanência natural. A conversa vai acontecer e o São Paulo está otimista. André Hernan

A questão financeira do contrato assinado até 2023, o Lucas está no teto. Até a chegada do Lucas, o teto salarial era Rafael e Calleri, ele é mais ou menos por ali, na linha salarial desses jogadores que são líderes do elenco. Acho que o caminho natural do São Paulo é oferecer um contrato maior e pagar mais ao jogador, o São Paulo vai chegar com essa proposta. As mudanças de contrato foram muito pequenas, o Lucas não fez exigência, tanto que ele assina o contrato, treina à tarde e depois do treino ele chama o Dorival e diz que quer jogar no domingo contra o Atlético-MG. Esse foi o papo, ele assinou contrato, tirou foto, trocou de roupa, foi para o campo e pediu para jogar. André Hernan

