Arnaldo Ribeiro: 'Se o Flamengo não reformular tudo, pode não ganhar mais'

O jornalista Arnaldo Ribeiro analisou no UOL News Esporte que a temporada 2023 do Flamengo se tornou um caos e que o clube da Gávea precisa de uma reformulação geral para o ano que vem, sob pena de continuar deixando títulos e taças pelo caminho.

'Fla perdeu a conexão entre jogador, comissão, direção e torcida': "Eu não acredito em nenhuma solução razoável para isso, o caso impera no Flamengo deste ano de 2023, é um vazio de comando absurdo que respinga no time de futebol, inevitavelmente. Hoje, não existe conexão entre jogador, comissão técnica, direção e torcida, é como se fosse uma coisa muito fragmentada num time que vai disputar sua última decisão do ano. Um time que está acostumado a ganhar mesmo em meio ao caos, mas nesse ano específico não está conseguindo ganhar".

'Precisa reformular time, direção, conceito e comando': "Essa situação de que o Flamengo ganha de qualquer forma porque tem um ótimo grupo de jogadores está sendo desafiada em 2023 e se o Flamengo não mudar internamente, reformular time, direção, conceito, comando, ele não vai ganhar mais. É incrível, mas isso pode acontecer, e 2023 pode ser o pior ano dos últimos desde a ascensão meteórica do Flamengo de Jorge Jesus em 2019".