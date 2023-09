Virada heroica com interino faz Santos repensar projeto contra rebaixamento

Mudanças decisivas

Marcelo Fernandes mudou o esquema tático para vencer o Bahia na Fonte Nova.

O auxiliar optou pelo 3-5-2, com o lateral-esquerdo Dodô como zagueiro e Kevyson e Lucas Braga nas alas. A ideia foi ter uma defesa mais sólida, mas com liberdade para Jean Lucas, Lucas Lima, Soteldo e Marcos Leonardo criarem.

O Santos dominou o início do primeiro tempo e teve chances para abrir o placar. O Bahia equilibrou as ações ainda na etapa inicial, voltou melhor do intervalo e fez 1 a 0. O Peixe encontrou forças para virar com dois gols de jogadas aéreas ensaiadas: cruzamentos no segundo pau para Joaquim. O zagueiro deu as assistências para Marcos Leonardo e Furch.