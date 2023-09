Como torcida do Corinthians foi de 7 minutos mágicos a balde de água fria

Luxemburgo, técnico do Corinthians, no jogo contra o Grêmio, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão Imagem: Jhony Inacio/Agência Estado

O gol de empate de Giuliano voltou a animar a torcida e evitou que a partida terminasse em desastre. Vindo de contínuas decepções com as atuações do time, os torcedores ficaram na bronca com mais um jogo sem vencer, mas ensaiaram aplausos pelo esforço na busca do resultado.

Uma derrota deixaria o Corinthians em situação ainda mais delicada na tabela, já que a distância para a zona do rebaixamento foi reduzida com a vitória do Santos na abertura da 24ª rodada — o Alvinegro volta a campo na sexta (22) contra o Botafogo, novamente em casa. Antes do jogo a torcida gritou "Se o Corinthians não ganhar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar", mas o alívio pelo empate arrancado amenizou a situação, embora a série sem vitórias tenha aumentado para cinco jogos.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

A opção ainda não aparece para todos. A liberação do recurso pelo WhatsApp está ocorrendo de forma gradual e pode levar mais de um dia. Para saber quando o recurso estará disponível para você, abra nosso canal pelo celular e ative a notificação.