Veja como começou a briga entre Marcos Braz e torcedor do Flamengo

Marcos Braz e o torcedor do Flamengo que brigaram em um shopping no Rio de Janeiro prestaram depoimento na delegacia da Barra da Tijuca após a confusão. Em vídeos que circulam nas redes sociais (confira acima), testemunhas mostram momentos antes da agressão.

O torcedor do Flamengo que aparece nos vídeos se identifica como integrante da Torcida Jovem 2º Pelotão e cobra Marcos Braz na porta de uma loja do shopping. Ele pede a demissão do técnico Jorge Sampaoli e questiona o valor dos ingressos da final da Copa do Brasil — cujo valor médio passou dos R$ 400,00 no Maracanã, na maior renda da história do futebol brasileiro.

Entre uma cobrança e outra, o flamenguista solta alguns xingamentos. Nas imagens seguintes, Marcos Braz surge no corredor do shopping, em meio a um tumulto com tentativas de agressão. Em seguida, o torcedor aparece se levantando do chão, enquanto o dirigente do Flamengo e seus assessores se distanciam, gritando e devolvendo os insultos.