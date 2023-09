'Vara de marmelo' de Luxa não quebra, mas Corinthians já cogita demissão

Luxa se compara a uma vara de marmelo há anos, mas repete essa frase com frequência no comando do Corinthians. A ideia é minimizar as críticas destacando a sua experiência. Ele tem 71 anos e é técnico desde 1980.

O clube, no entanto, gostaria de estabilidade e está insatisfeito com a irregularidade do Corinthians sob o comando de Luxemburgo. O desempenho do time é considerado ruim mesmo nas vitórias. O elenco tem uma das maiores folhas salariais do Brasil.

O cenário no empate maluco de 4 a 4 com o Grêmio é um bom resumo. O Corinthians é dominado e leva 2 a 0, depois consegue uma virada em sete minutos antes do intervalo. No segundo tempo, toma uma revirada, só que consegue buscar um ponto em casa em jogada de Wesley e Giuliano, duas substituições do treinador.

Esse tipo de situação "heróica" dá argumentos para Luxemburgo, mas não o sustenta. Ele chegou pressionado ao duelo com o Grêmio, assim como ficou na berlinda em outras oportunidades recentes, como na vitória sobre o Atlético-MG fora de casa ou nas classificações diante do América-MG na Copa do Brasil e sobre o Estudiantes na Sul-Americana.

Se falar que está tudo bem, vão dizer: 'Esse cara está maluco'. Tem que incomodar, se não tiver incômodo, tenho que largar essa vida de técnico. Tenho que viver essa coisa intensamente

Vanderlei Luxemburgo