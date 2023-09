VAR de Corinthians x Grêmio errou em Palmeiras x São Paulo e foi punido

"O atleta número 9 da equipe de branco e preto [Yuri], em ação de bloqueio, com o braço em posição anti-natural e aumentando seu espaço corporal, intercepta um cruzamento à área. O bloqueio da bola com o braço, nesta ação, caracteriza infração de pênalti. Portanto, uma penalidade devia ser marcada no campo de jogo e, quando não marcada, o VAR deveria recomendar a revisão", diz o áudio de Pericles Bassols, gerente do VAR na CBF.

O confronto terminou empatado por 4 a 4 na Neo Química Arena.

A comissão de arbitragem da CBF afastou os árbitros envolvidos. A medida envolve, inclusive, o VAR, Emerson de Almeida Ferreira, e o árbitro principal, Wilton Pereira Sampaio, que esteve na última Copa do Mundo.

O UOL apurou que a equipe de árbitros passará um tempo no Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro (PADA). A CBF não confirma oficialmente ainda.